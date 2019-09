Nombreux sont les sportifs qui sont revenus sur leur décision d'arrêter leur carrière.

Lance Armstrong

L'Américain avait mis un terme à sa carrière en 2005, peu après avoir remporté son septième Tour de France. En 2009, il revient dans le peloton au sein de l'équipe Astana dans laquelle il retrouve son ancien manager chez US Postal, Johan Bruyneel. Mais la cohabitation avec Alberto Contador est difficile sur le Tour que le Texan termine en troisième position. Il décide alors de créer sa propre équipe, RadioShack mais se retirera un an plus tard en 2010 à 39 ans.

Michael Schumacher

Avec sept titres de champion du monde des pilotes, Schumi détient le record du nombre de titres conquis au moment d'arrêter sa carrière fin 2006. Mais après quatre ans sans compétition, le frisson de la course lui manque trop et il revient au sein de la nouvelle écurie Mercedes. Son retour n'est pas un grand succès pour Schumi qui ne réalise qu'un seul podium en trois saisons dans l'écurie allemande avant de définitivement tirer un trait sur sa carrière en 2012.

Martina Hingis

Contrariée par de nombreuses blessures, la Suissesse Martina Hingis a mis un terme à sa première carrière très jeune, à peine 23 ans mais après avoir gagné sept grands chelems. Trois ans plus tard, en 2006, elle reprend la compétition avec moins de réussite. En 2007, elle renonce finalement et met un terme définitif à sa carrière en simple. En 2013, elle revient néanmoins sur le circuit met exclusivement en double où elle remporte plusieurs Grands Chelem avant de définitivement ranger sa raquette en 2017.

Michael Jordan

Le plus grand basketteur de tous les temps met un terme à sa carrière en 1993, à l'âge de 30 ans. Extrêmement affecté par la mort de son père, il quitte le monde du basket pour se consacrer au baseball. Mais le succès n'est pas au rendez-vous, et deux ans plus tard, en 1995, Jordan retrouve les parquets chez les Bulls de Chicago. En quatre ans, il remportera trois nouveaux titres avec son équipe de toujours. Il met à nouveau un terme à sa carrière en 1998 mais revient une nouvelle fois en 2001, avec les Washington Wizards mais sans succès cette fois-là. Michael Jordan met un terme définitif à sa carrière en 2003 à 40 ans.

Tiger Woods

Le plus grand golfeur de tous les temps a connu une période difficile entre 2008 et 2019. Problèmes conjugaux, infidélité mais également blessures multiples l'éloignent des greens durant de longues années. Mais en début d'année, Woods renaît de ses cendres pour remporter le Master d'Augusta, 11 ans après sa dernière victoire majeure, le 15e de sa carrière. Il reçoit de la part de Donald Trump, la plus haute distinction civile américaine, la Médaille présidentielle de la liberté

... Kim Clijsters

Notre championne en est effectivement à son deuxième come-back. Après ses premiers succès, elle met un terme à sa carrière en 2007 à seulement 24 ans pour donner naissance une petite fille, Jada. En mars 2009, elle annonce son retour à la compétition. Clijsters est invitée aux tournois de Toronto et Cincinnati avant d'également recevoir une invitation pour l'US Open... qu'elle remporte. Après une saison 2010 et un début d'année 2011 fantastiques, Clijsters multiplie les blessures qui la poussent à mettre un terme à sa seconde carrière en 2012.









Cette liste est non-exhaustive bien sûr. Dans des temps plus anciens, d'autres sportifs ont également réalisé un come-back quelques années après avoir mis un terme à leur carrière. Parmi eux, le footballeur Pelé, le tennisman Bjorn Borg, les boxeurs Mohammed Ali et George Foreman ou encore les nageurs Laure Manaudou et Ian Thorpe.