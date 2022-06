Les comptes du Circus Brussels Padel Open à peine bouclés, la team Laureyssens-Lhoist prépare déjà activement le Belfius Padel Summer Gala qui se tiendra à Knokke-Heist du 19 au 21 août.

Sur le Central de 4 000 places se produiront les meilleurs Belges, la meilleure paire du monde et quelques stars dont Juan Martin Diaz. L’ambiance sera résolument festive, conviviale, gastronomique dans un cadre prestigieux.

Le programme est alléchant et fera certainement le plein de spectateurs. Les organisateurs en attendent entre 10 000 et 15 000.

Des surprises seront au rendez-vous de la Côte. La meilleure paire féminine au monde - Salazar-Triay - défiera la meilleure paire belge (Geens-Peeters ?) pour un match à l’issue incertaine.

La formule d’un gala permet aussi d’innover. Par conséquent, Les Belges et les stars mondiales pourraient mixer les paires pour rendre les matchs encore plus spectaculaires. Outre Salazar-Triay, sont déjà confirmées Ortega, Gonzalez côté dames. Chez les rising stars, Garrido, Companolo, Ruiz, M. Gonzalez sont annoncés pour défier les très attendus Diaz (avec Arroyo) et Lamperti (avec Sanz). Même le numéro un mondial Ale Galan est en réflexion.

D’autres sportifs entreront dans la cage comme Sabine Appelmans, Elke Clijsters, Tom Boon, Filip Dewulf, Tom De Sutter, Xavier Malisse, Hans Vanaken, Enzo Scifo ou encore Georges Grun.