Amplifié par l’effet confinement, le padel a effectué une entrée fracassante en Belgique. Le nord du pays, qui a remis les clefs à Tennis Vlaanderen, a vite saisi la balle au bond. Le Sud a mis un peu plus de temps à s’organiser.

L’AFT a connu quelques ratés au démarrage à cause de divergences de points de vue entre l’AFT et l’AFP (Association francophone de padel). La convention a, ainsi, était cassée en raison de chemins divergents. Le ministre des Sports de l’époque, Rachid Madrane, souhaitait voir le padel repris sous la bannière d’une fédération reconnue comme l’AFT.

Aujourd’hui, le bébé padel est devenu un enfant qui grandit bien en Belgique. Selon des chiffres officiels transmis par l’AFT, le padel francophone pèse déjà lourd. On recense 78 clubs, dont 57 mixtes (avec tennis) et 21 padels only, 187 terrains et 6 000 affiliés. Les chiffres sont en perpétuel développement.