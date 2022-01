Après Roland-Garros 2020 déplacé en automne, l’Australian Open 2021, Roland-Garros 2021 et l’US Open 2021, David Goffin a enregistré ce mardi une cinquième défaite consécutive au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem.

"Est-ce qu’on pense à cela quand on rentre dans son tournoi ? Oui et non. Je n’y pense pas au quotidien. Mais il y a une envie de bien faire, d’être bon. Quand on arrive sur un Grand Chelem avec des incertitudes, ce n’est pas évident. Ne pas savoir si on est en confiance, si cela va aller ou pas, c’est difficile. Tout est plus facile quand on enchaîne les victoires et les bonnes prestations."

Face au Britannique Dan Evans (ATP 24), le Liégeois (ATP 45), sans livrer un grand match sur un court numéro 13 balayé par le vent, est resté au contact jusqu’à 4-4 dans la première manche avant de lâcher petit à petit prise (6-4, 6-3, 6-0).