Comme on pouvait s’y attendre, la confirmation est tombée que Joachim Gérard ne participera pas à l’US Open qui débute le neuf septembre pour les joueurs en chaise roulante. Pour rappel, notre compatriote a été victime d’un malaise cardiaque à Tokyo lors des Jeux paralympiques la nuit de mercredi à jeudi. Il est toujours hospitalisé et ne sait pas encore quand il pourra rentrer en Belgique. Mais son état de santé est jugé bon. Il faudra certainement attendre son retour en Belgique et de nouveaux examens pour savoir ce qu’il en sera de la suite de sa saison et de sa carrière.