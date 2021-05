Kimmer Coppejans estime qu’il a un niveau de top 120 actuellement, ce qui devrait lui suffire pour rejoindre le grand tableau.

Ce lundi, les qualifs de Roland-Garros ont commencé dans la grisaille. Froid, vent et pluie ont accompagné les premiers matchs officiels de 2021.

Dans le tableau masculin, les Belges brillaient par leur absence lors de ce premier jour. Kimmer Coppejans et Ruben Bemelmans entrent en lice ce mardi. Le contingent masculin a fondu comme neige au soleil en moins d’une décennie.

"Zizou (Bergs) n’était vraiment pas loin de nous rejoindre", précisait Kimmer Coppejans, arrivé à Paris jeudi matin. "Quand j’ai débuté en 2014, nous étions huit joueurs en lice à espérer rejoindre David Goffin. Là, nous ne sommes plus que deux. Avant, on tapait la carte entre joueurs belges. Avec Ruben Bemelmans, nous avons mangé à deux. On se sent un peu seuls."