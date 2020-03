Le maire du comté de Miami-Dade a décidé jeudi d'annuler les tournois de tennis ATP et WTA de Miami prévus du 24 mars au 5 avril en raison de la pandémie de coronavirus.

"Bien que le virus ne se soit pas propagé dans notre communauté à l'heure actuelle, nous voulons prendre les mesures pour que la situation demeure ainsi", a expliqué Carlos Gimenez dans un communiqué instituant un "état d'urgence" sur son territoire qui perturbe plusieurs événements sportifs et culturels, dont les tournois de tennis.

Cette annulation survient quelques jours après celle des tournois ATP et WTA d'Indian Wells (Californie) qui devaient débuter jeudi. Les deux premiers très gros tournois de la saison hors Grands Chelems - Masters 1000 chez les messieurs et Premier Mandatory chez les dames - ont donc été annulés à cause du Covid-19.

L'ATP et la WTA, qui gèrent les circuits professionnels masculin et féminin, pourraient annoncer une suspension des tournois pour six semaines, selon plusieurs medias.

Sont ainsi menacés chez les messieurs les tournois ATP 250 de Houston (6-12 avril) et Marrakech (6-12 avril), le Masters 1000 de Monte-Carlo (12-19 avril), l'ATP 500 de Barcelone (20-26 avril) et l'ATP 250 de Budapest (20-26 avril). Chez les dames sont concernés les tournois de Charleston (6-12 avril), Bogota (6-12 avril), Stuttgart (20-26 avril) et Istanbul (20-26 avril).

Par ailleurs, la phase finale de la Fed Cup prévue du 14 au 19 avril a été reportée mercredi à une date "à définir".