Elles seront d'application à partir du tournoi de Washington.

Le tennis professionnel, à l'arrêt depuis la mi-mars à cause du coronavirus, reprendra en août: le 3 à Palerme (Italie) pour les femmes (WTA) et le 14 à Washington pour les hommes (ATP).

L'ATP a d'ailleurs établi un protocole pour garantir un maximum la bonne santé des joueurs en cette période de coronavirus. Ainsi, comme le relaie le journal espagnol Marca, plusieurs règles vont entrer en vigueur.

Les joueurs et leur staff devront ainsi passer un test corona et leur température sera mesurée. En cas de test positif ou d'une température supérieure à 37,8°, le joueur sera placé en isolement et ne pourra prendre part à la compétition.

A noter que cet auto-isolement est aussi valable pour les arbitres, le personnel du tournoi, les entraîneurs ou physiothérapeutes. Toutes les personnes qui auraient éventuellement eu des contacts étroits avec une autre testée positive au coronavirus devront être testées tous les deux jours et leur température sera évaluée quotidiennement.

Enfin, l'accès aux tournois sera également plus limité. Les joueurs ne pourront ainsi avoir à leurs côtés que deux membres de l'équipe. Du côté des membres du personnel de l'organisation également, un nombre plus restreint sera établi.