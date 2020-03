La phase finale devait se dérouler en avril à Budapest avec la Belgique.

La nouvelle était dans l’air du temps et on vous en parlait depuis le week-end dernier et la rencontre de Coupe Davis entre la Hongrie et la Belgique. À cause du coronavirus, L’ITF a décidé de reporté la phase finale de la Fed Cup qui devait se tenir à Budapest du 14 au 19 avril. Il faut dire qu’un état d’urgence a été déclenché en Hongrie suite à la confirmation de 13 cas de coronavirus.

Les événements indoor de plus de 100 personnes étant interdits. L’ITF a, elle, expliqué son choix dans un communiqué : le Groupe consultatif du coronavirus de l'ITF examine l'expansion et les effets du coronavirus depuis début février 2020. L'équipe a également consulté des consultants indépendants en santé et en voyages, ainsi que des agences internationales et nationales. Après une discussion approfondie et un examen de la situation avec la présidence de l'ITF et le comité d'organisation hongrois, à la lumière de la décision du gouvernement hongrois concernant les événements en salle d'aujourd'hui, l'ITF a décidé de reporter la phase finale de la Fed Cup. Les fans qui ont déjà acheté leurs billets pour la finale de Budapest seront contactés dans les 48 heures.

L’ITF et le comité organisateur vont se pencher sur l’organisation de l’épreuve à une autre date. Au-delà des finales de la Fed Cup, les éliminatoires, initialement prévues les 17 et 18 avril, seront annulés. Le président de l'ITF, David Haggerty déclarant : "Nous avons été incroyablement déçus de devoir prendre cette décision, mais nous ne pouvions pas risquer la sécurité et la santé de nos joueurs, capitaines, organisateurs et spectateurs. Nous n'avons pas pris cette décision de bon coeur, mais le danger que représente le coronavirus est très grave. La situation actuelle va au-delà du sport. Nous annoncerons de nouvelles dates pour la phase finale et les éliminatoires en temps voulu, qui sera largement influencé par l'effet du coronavirus sur le tennis."