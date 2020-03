En cette période de confinement à cause du coronavirus, les challenges pullulent sur les réseaux sociaux.

Après le football, le tennis s'y met ! Le "#20TouchChallenge" est ainsi lancé. Le but ? Jongler 20 fois avec le cadre (en se servant de la tranche) de sa raquette. En remplaçant évidemment la balle jaune par le graal actuel: le papier toilette. De quoi permettre aux joueurs qui ne peuvent plus taper la balle de s'occuper un peu tout en travaillant leur adresse.Nos compatriotes Joran Vliegen et Yannick Mertens ont d'ailleurs déjà réussi le défi.De leur côté, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, en couple dans la vie, s'entraînent dans leur jardin. Pas de #20TouchChallenge pour l'instant mais bien quelques volées, sous le regard de leur chien Balto.