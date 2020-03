Son talent et son travail lui ont constitué un gros portefeuille. Son grand coeur l'incite à en faire profiter les autres.

Lui, c'est Roger Federer. Et en ces temps de crise sanitaire, il a décidé de se montrer solidaire. Et de donner l'exemple. Il a ainsi partagé ceci, sur ses réseaux sociaux, sans doute dans l'espoir d'inspirer d'autres donateurs potentiels:(sa femme, NdlR)Cette somme équivaut à 943.000 euros et devrait effectivement permettre de venir en aide à bien du monde...