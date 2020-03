L’annulation du Masters 1000 à cause de la crise du coronavirus a surpris les joueurs déjà présents en Californie

Le tirage au sort du tableau dames était prévu ce lundi et le tournoi devait commencer mercredi. Mais finalement, le tournoi d’Indian Wells, un des plus importants des circuits ATP et WTA, n’aura pas lieu. La cause ? Le coronavirus bien évidemment.

Le comité organisateur a assuré avoir suivi "les conseils des professionnels de santé, des Centres de contrôle des maladies (CDC) et de l’État de Californie".