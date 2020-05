La date du 13 juillet laisse sa place au premier août avec 14 nouveaux tournois annulés.

Mauvaise nouvelle pour les passionnés de tennis. La reprise des compétitions sur les circuits ATP et WTA va encore être reportée. Initialement prévue le 13 juillet, elle sera maintenant programmée le premier août lors du tournoi de Washington pour les hommes et ceux de San Jose et Washington pour les femmes. Huit tournois ATP vont disparaître du calendrier (Hambourg, Bastad, Newport, Gstaad, Los Cabos, Umag, Kitzbuhel, Atlanta) et six WTA (Lausanne, Bucarest, Palerme, Jurmala, Karlsruhe, New Haven). La suspension prolongée s'applique également à l'ATP Challenger Tour et aux épreuves masculines du ITF World Tennis Tour.

"En raison des incertitudes persistantes entourant la pandémie de Covid-19, nous regrettons d'annoncer notre décision de prolonger la suspension du circuit", a déclaré Andrea Gaudenzi, président de l'ATP. "Tout comme les fans de tennis, les joueurs et les organisateurs de tournois du monde entier, nous partageons la déception que le circuit continue d'être affecté de cette manière. Nous continuons d'évaluer toutes nos options dans le but de reprendre le circuit dès qu'il sera possible de le faire, y compris la possibilité de reprogrammer les événements plus tard dans la saison. Comme toujours, la santé et le bien-être de la communauté du tennis et du grand public restent notre priorité absolue dans chaque décision que nous prenons."

Les tournois qui se déroulent à partir du premier août 2020 prévoient toujours de se dérouler selon le calendrier publié. Une nouvelle mise à jour du calendrier ATP est attendue à la mi-juin. Depuis que le Covid-19 a touché le 9 mars le monde du tennis, 54 tournois, masculins et féminins confondus, ont été annulés. Avec notamment l’annulation de Wimbledon, une première depuis la seconde guerre mondiale. Il reste 55 tournois avant la fin de la saison sans parler de ceux qui ont été reportés et qui espèrent trouver une place dans le calendrier d’ici la fin de l’année.