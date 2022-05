Le tirage au sort des tableaux masculins et féminins juniors a été effectué ce samedi.

Côté belge, les espoirs reposent principalement sur les épaules de Sofia Costoulas, deuxième mondiale chez les juniors. La Brabançonne de 17 ans, finaliste du dernier Australian Open en début de saison, disputera son premier tour face la Tchèque Dominika Salkova (ITF 25).

Elle sera accompagnée par deux de ses compatriotes, Hanne Vandewinkel et Amelie Van Impe. Respectivement 23e et 42e mondiales chez les juniors, elles affronteront l'Américaine Ahmani Guichard (ITF 98) et la Kényane Angella Okutoyi (ITF 66).

Chez les garçons, on retrouvera Gilles Arnaud Bailly, 20e mondial chez les juniors. Membre du TC Visé, il défiera le Canadien Jaden Weekes (ITF 24), Alexander Blockx, 32e mondial, devra lui se frotter au Lituanien Vilius Gaubas (ITF 43).