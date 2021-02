Coup droit à deux mains et jeu tout en toucher: découvrez le Su-wei style Tennis Christophe Verstrepen © AFP

La Taïwanaise de 35 ans, qualifiée pour la première fois de sa carrière pour un quart de finale de Grand Chelem, propose un tennis d’un autre temps avec notamment un coup droit frappé à deux mains.



Dans le bas du tableau féminin, il ne faut que quelques secondes aux initiés et non-initiés du tennis international pour découvrir l’invitée surprise. Entre les anciennes reines du circuit Serena Williams, Simona Halep et Naomi Osaka, on retrouve la Taïwanaise de 35 ans Hsieh Su-wei qui a décroché ce dimanche son premier quart de finale en Grand Chelem en battant 6-4, 6-2 Marketa Vondrousova. Comment? En proposant un tennis qui semble venu d’un autre temps.



(...)