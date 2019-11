Rafael Nadal a qualifié l'Espagne pour les quarts de finale de la Coupe Davis nouvelle formule, mercredi à Madrid, en remportant le second simple contre le Croate Borna Gojo (6-4, 6-3).

Roberto Bautista avait enlevé le premier simple contre Nikola Mektic (6-1, 6-3).

La Croatie, tenante du trophée, termine dernière du groupe B. Battue 3-0 par la Russie, elle tentera de sauver l'honneur et de remporter au moins une partie, à l'occasion de son dernier double. Ce sont Ivan Dodig et Mate Pavic qui en seront chargés face à Marcel Granollers et Feliciano Lopez.

La Russie, avec une victoire 3-0 face à la Croatie et une défaite 2-1 face à l'Espagne, a des chances de terminer parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes et de rallier elle aussi les quarts de finale.