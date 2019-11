Les Belges peuvent s’en mordre les doigts : ils ont manqué les quarts d’un cheveu.

À quatre points près exactement lors du double contre la Colombie où Vliegen et Gille étaient tout proches d’une victoire qui leur aurait permis de passer devant l’Argentine (l’une des deux équipes meilleures deuxièmes). Mais avec des si, on aurait vite fait de mettre le Saladier d’Argent en bouteille… Pour retenter leur chance à la Caja Magica en 2020, les hommes de Van Herck devront passer par un match de barrages (comme contre le Brésil l’hiver dernier) en mars prochain. Têtes de série, les Belges seront attentifs au tirage au sort (ce dimanche, 12h, à Madrid) de cette phase qualificative qui déterminera contre qui et où ils devront jouer. Si l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Canada et la Russie (les quatre demi-finalistes) étaient d’ores et déjà qualifiés, la Serbie a, elle, sans surprise, pu bénéficier d’une wild-card pour 2020. On voyait mal Gérard Piqué prendre le risque de se priver de Novak Djokovic… C’est la France qui a hérité du second sésame aux dépens de l’Australie (28 titres en Coupe Davis), l’Argentine de Del Potro (s’il est fit), la Croatie, ou encore l’Italie. Avec les JO dans le viseur, Federer ne sera, lui, pas de la partie, d’autant que la Suisse a été évincée du Groupe Mondial.

Tirage au sort des barrages (6-7 mars)

Têtes de séries:

BELGIQUE, Croatie, USA, Australie, Italie, Kazakhstan, Allemagne, Argentine, Tchéquie, Suède, Autriche et Japon.

Les 12 autres nations:

Colombie, Pays-Bas, Inde ou Pakistan, Chili, Hongrie, Ouzbékistan, Brésil, Slovaquie, Biélorussie, Equateur, Corée du Sud et Uruguay.