A en croire Gérard Piqué, les deux premiers joueurs au classement mondial le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Rafael Nadal participeront du 18 au 24 novembre à Madrid à la nouvelle formule de la Coupe Davis de tennis. "Nous avons concentré notre attention sur les joueurs parce qu'ils sont les grandes stars de ce sport. Ils sont formidables. Novak Djokovic jouera à Madrid (surface dure en salle) en novembre et Rafael s'est également engagé à participer à la Coupe Davis", a déclaré dans une interview avec la chaîne de télévision Eurosport, le joueur du FC Barcelone dont la société organise désormais cette épreuve.

Dans le même temps, l'Espagnol a rejeté les critiques qui accompagnent la mise en place de cette nouvelle formule de la Coupe Davis.

Bien sûr, la Coupe Davis est "une compétition historique", avec les matchs à domicile et en déplacement. "Cependant, nous avons également reconnu quand nous voulons améliorer la Coupe Davis, nous devons avoir une grande finale où les plus grandes nations et les meilleurs joueurs sont présents. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les joueurs et pour les fans", a souligné Piqué.

Pour la première fois cette année, la Coupe Davis ne se joue plus avec la formule d'élimination directe. Elle se jouera entre 18 équipes réunies pendant 7 jours. Elles seront réparties dans six poules de trois. La Belgique figure dans un groupe avec l'Australie et la Colombie; la Serbie sera opposé au Japon et à France; l'Espagne à la Russie et à la Croatie. Les rencontres se déroulent au meilleur des trois matchs (2 simples et un double). Les six vainqueurs de groupe et les deux meilleurs 2e joueront ensuite les quarts de finale le 22 novembre. Suivront ensuite les demies (23 novembre) et la finale (24 novembre).