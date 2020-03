Les supporters ont cherché des solutions de rechange, parfois coûteuses, via Budapest.

Certains supporters belges présents à Debrecen pour encourager l’équipe de Coupe Davis ont eu une mauvaise nouvelle ce vendredi soir en recevant un sms de la Lufthansa confirmant l’annulation de leur avion retour pour Bruxelles via Munich ou Francfort.



La raison ?



Un cas de coronavirus a été confirmé dans la ville hongroise et la personne infectée, revenue de Milan en Italie, est passée par l’aéroport.



Les autorités locales ont donc décidé de le fermer ce dimanche pour le désinfecter complètement. Un vol retour a été proposé lundi aux personnes concernées en espérant que l’aéroport rouvre.



Suite à cette annonce, les fans ont cherché des solutions de rechange pour revenir au pays en réservant des vols depuis Budapest qui se trouve à plus de deux heures de route de Debrecen. Cela a été ensuite le mode débrouille qui s’est mis en place pour trouver des transports (train, taxi, covoiturage) vers la capitale hongroise. "Je vais peut-être devoir prendre un taxi avec ma femme et mon enfant pour rejoindre Budapest", expliquait un courageux supporter belge venu à Debrecen. "Cela pourrait me coûter plus de 220 euros".