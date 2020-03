Après la perte du premier set, Sander Gillé et Joran Vliegen ont assumé leur statut et offert le deuxième point à la Belgique.

Annoncé favori du match de double face aux joueurs de simple Marton Fucsovics-Attila Balazs, qui restaient quand même sur quatre succès en Coupe Davis, le duo belge Joran Vliegen et Sander Gillé a fait parler son expérience du jeu à deux pour finalement s’imposer (6-3, 1-6, 4-6) et offrir le deuxième point à la Belgique dans le match de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis contre la Hongrie (1-2).

« On a raté notre début de match mais c’était surtout à cause de nos adversaires qui n’avaient rien à perdre et qui jouaient bien, expliquait à la fin des débats Sander Gillé. Le fait d’avoir disputé un match en simple hier, c’était un avantage pour eux car ils avaient bien le court dans leur esprit. C’est qui était important, c’était de rester dans le match et de croire que les événements pouvaient changer. Pour tout le monde, nous étions les favoris car nous sommes une vraie équipe de double. Ce qui, sur la durée d’une rencontre, est avantage par rapport aux automatismes mais aussi à la faculté d’adaptation.»

Pas vraiment dans son assiette en début de match, Joran Vliegen s’est montré plus précis par après. « J’avais des problèmes au niveau du timing et des retours en début de partie. Il fallait aussi gérer une certaine pression car sur papier on était la meilleure équipe. La perte du premier set ne représentait pas une catastrophe. En double, un match peut vite tourner et moi j’ai mis plus de balles dans le terrain. Je ne me suis pas énervé, cela ne servait à rien. A part le premier set, je trouve qu’on a fait un beau match. Notre expérience du double a été un avantage mais aussi le fait d’avoir joué beaucoup de matchs de ce niveau depuis le début de la saison.»

Avec des choix tactiques payants : « Dans le deuxième set il était important de tenir notre service, terminait Sander Gillé. On a bien bossé pour rester dans notre bulle et sortir des bons services aux bons moments. Tactiquement on a aussi changé un peu. J’ai reculé un peu plus sur les retours de service car avant cela ne marchait pas trop bien. Dans le dernier set on a sauvé quelques balles de break mais on a l’habitude de cela. C’est normal dans un match de telles situations. »