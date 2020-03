Tout s'est donc joué au dernier set du dernier match lors du match de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis entre la Hongrie et la Belgique, samedi à Debrecen. Et ce sont les Magyars qui ont fini par l'emporter 3-2, Marton Fucsovics (ATP 84), le numéro 2, apportant le point décisif en battant Ruben Bemelmans (ATP 222) 6-7 (7/9), 6-4, 6-2 sur la terre battue d'un Fonix Hall en ébullition.

"Je suis l'homme le plus heureux du monde à l'heure actuelle", s'est exclamé Fucsovics après avoir qualifié son pays pour la première phase finale de son histoire. "C'est un formidable accomplissement dans ma carrière et pour notre pays. Nous allons à Madrid et je ne peux pas attendre. J'avais un vol demain à destination d'Indian Wells, mais j'ai décidé de le reporter, car je veux pouvoir célébrer cette victoire avec toute l'équipe. C'est un moment particulier et je veux le savourer, avant de passer une journée avec ma famille".

Le capitaine hongrois Gabor Koves était également aux anges. Comme son homologue Johan Van Herck, il n'avait pas ménagé ses efforts pour remobiliser Attila Balazs et Marton Fucsovics, ses deux fers de lance, après la perte du double contre Sander Gillé et Joran Vliegen et les mener vers la victoire.

"Je suis fatigué. Cela a été vraiment éprouvant pour les deux équipes. Tous les matches ont été accrochés. C'est toujours dur de gagner en Coupe Davis, même quand on est favori, mais tout le monde y a mis son cœur. Et nous pouvons être très heureux".