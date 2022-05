Toutes ces rencontres du groupe C se dérouleront à Hambourg, en Allemagne, et débuteront à 14 heures. Les deux premiers des quatre groupes seront qualifiées pour la phase à élimination directe (quarts de finale, demi-finales, finale) prévue du 21 au 27 novembre à Malaga. Si la Belgique remporte son groupe, elle affrontera le deuxième du groupe B entre l'Espagne, le Canada, la Serbie et la Corée du Sud. Si elle finit deuxième, elle sera opposée au vainqueur du groupe D entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Kazakhstan et les Pays-Bas.

Non qualifiée pour la phase de groupes en 2021, la Belgique avait d'abord dû assurer sa place dans le groupe mondial lors d'une victoire contre la Bolivie en septembre dernier. Au mois de mars, l'équipe belge avait alors décroché son ticket pour la phase de groupes grâce à une victoire en Finlande.