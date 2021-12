Les joueurs de Johan Van Herck seront opposés à Emil Ruusuvuori (ATP 95), Otto Virtanen (ATP 389) et autres Harri Heliovaara (ATP 54 en double) et Henri Kontinen (ATP 63 en double) les 4 et 5 mars 2022 en Finlande. La Belgique a retrouvé le groupe mondial grâce à sa victoire 2-3 face à la Bolivie le 20 septembre dernier à Asuncion (Paraguay), non sans avoir été menée 2-0. La Finlande a battu de son côté l'Inde 3-1 à Espoo (surface dure) et rejoint ainsi le groupe mondial.

Douze pays vont se qualifier via un match de barrage joué selon le format historique de la Coupe Davis (cinq matches dont un double dans l'un des pays) si ce n'est que les rencontres se joueront en deux sets gagnants.

La phase finale de l'édition 2022 réunira 16 nations sur un site à définir.

Quatre pays sont qualifiés directement pour les phases finales 2022: les finalistes de cette année, Russie et Croatie, ainsi que deux invités annoncés dimanche: la Grande-Bretagne et la Serbie.

Programme des douze matches de barrage de l'édition 2022:

France - Equateur

Espagne - Roumanie

Finlande - Belgique

Etats-Unis - Colombie

Pays-Bas - Canada

Brésil - Allemagne

Slovénie - Italie

Australie - Hongrie

Suède - Japon

Norvège - Kazakhstan

Argentine - République tchèque

Corée du Sud - Autriche