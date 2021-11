Nikola Mektic et Mate Pavic, qui forment la meilleure paire mondiale, ont apporté le point de la victoire aux Croates en dominant la paire italienne composée de Sinner et Fabio Fognini 6-3, 6-4.

Un break dans chaque set, pour mener 3-1 dans le premier, puis 4-3 dans le second ont suffi à Mektic et Pavic, vainqueurs de Wimbledon et sacrés champions olympiques en 2021.

Auparavant, Sinner, longtemps mal embarqué, avait fini par renverser Cilic 3-6, 7-6 (7/4), 6-3 après 2h43 de lutte, et ramené les deux équipes à égalité (1-1).

Mené 6-3, 2-0 par l'ex-N.3 mondial aujourd'hui 30e, qui a même servi pour le gain du match à 5-4 dans le deuxième set, le jeune Italien de 20 ans est parvenu à égaliser à une manche partout au jeu décisif, d'un fulgurant passing gagnant, puis s'est imposé sur une ultime faute en coup droit de Cilic.

La performance du jour est cependant à mettre au crédit du Croate Borna Gojo, vainqueur dans le premier simple de Lorenzo Sonego, classé plus de 250 places devant lui.

Gojo, 279e mondial à 23 ans, a d'abord été mené 4 jeux à 1, puis confronté à une balle de 5-1 en faveur de Sonego, avant de s'imposer 7-6 (7/2), 2-6, 6-2 et d'apporter le premier point aux siens.