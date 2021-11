S'il s'impose face au Canada dimanche matin, dans le dernier face-à-face du groupe B, le Kazakhstan sera assuré de terminer à la première place de sa poule et de se qualifier pour les quarts de finale. Sinon la Suède sera la mieux placée.

Victorieuse 3-0 du Canada pour son premier duel jeudi, la Suède des frères Ymer est passée tout proche de remporter son deuxième duel et, par la même occasion, d'entériner sa qualification dès ce samedi. L'aîné Elias (25 ans, 171e) a d'abord dominé Mikhail Kukushkin (183e) 6-3, 7-6. Puis le cadet Mikael (23 ans, 93e) s'est rapproché à deux jeux de la victoire contre le N.1 kazakh Alexander Bublik.

Mais, à partir de 4-4 dans le deuxième set, Bublik (36e) a enchaîné huit jeux consécutifs pour s'imposer 3-6, 6-4, 6-0.

Et le double kazakh, composé d'Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov, a fini le travail assez sereinement (6-3, 6-3 contre Goransson et Lindstedt).

La phase finale de la Coupe Davis new-look, dont c'est la deuxième édition (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.

Les Bleus battus par la Grande-Bretagne et quasiment éliminés

Sans démériter, la France a été battue samedi à Innsbruck par la Grand-Bretagne (2-1) et a ainsi quasiment tiré un trait sur les quarts de finale de la Coupe Davis, même si mathématiquement elle peut encore espérer se qualifier.

La si décriée nouvelle formule de la compétition par équipes nationales a ceci de paradoxal qu'elle permet aux Bleus de ne pas être encore officiellement éliminés alors qu'ils ont perdu trois des quatre simples joués en phase de poules.

Samedi, Adrian Mannarino (71e) a bagarré contre Daniel Evans (25e) avant de s'incliner 7-5, 6-4, et Arthur Rinderknech (58e) a fait honneur à sa première sélection en tenant tête à Cameron Norrie (12e) 6-2, 7-6 (10/8). Avec la défaite de Richard Gasquet jeudi face au Tchèque Tomas Machac, seul Mannarino a donc gagné en simple, contre le Tchèque Jiri Vesely.

Face à Evans, "Manna" a estimé que le sort de la rencontre s'était joué à "très peu de choses".

"J'ai fait des fautes à des moments clés et quand c'était serré en fin de match, il était mieux que moi physiquement", a-t-il relevé.

Mais à 5-5 dans le premier set "ça ne dépendait pas de lui, ça ne dépendait que de moi et de mon service", a estimé le Français. "Je me suis un peu précipité, j'ai peut-être perdu un peu mon sang-froid et ça s'est joué à très peu de choses", a analysé Mannarino.

- Débuts réussis pour Rinderknech -

"Il me fait un retour gagnant à une main, lifté, sur une de mes premières balles. Ca lui arrive peut-être une fois par an et il le fait à 5-5 au premier set, sur un point important. Voilà, des fois ça se joue à peu de choses, aussi à un peu de réussite", a-t-il poursuivi.

Une "demi-volée miraculeuse" et un service "sur l'extérieur de la ligne" pour Evans, des "fautes de quelques centimètres" pour Mannarino et c'est ainsi que le second set et le match ont été perdus.

"Il a pris sa chance, peut-être un petit peu plus que moi et ça a fait la différence", selon le Tricolore.

Si bien que pour son premier match de Coupe Davis, Rinderknech s'est retrouvé dos au mur en entrant sur le court pour affronter Norrie.

"Ca a été très dur, et j'aurais bien aimé aller au troisième set pour voir ce qui se serait passé", a-t-il commenté.

Oui, mais justement Norrie voulait éviter ce set décisif et il a inscrit le point décisif pour assurer la victoire britannique.

"Pour ses débuts, Rinderknech a été difficile à manoeuvrer", lui a rendu hommage le capitaine anglais Leon Smith.

Les jeux étant faits, le novice a été aligné en double au côté de Nicolas Mahut, remplaçant à la dernière minute l'habituel compère de ce dernier, Pierre-Hugues Herbert.

"A partir du moment où tout était terminé, on m'a demandé si je voulais jouer le double", a expliqué Rinderknech, illustrant le peu d'espoirs côté français d'une qualification pour les quarts.

Quelques minutes après son simple, il a joué un grand match de double pour sauver l'honneur de la France avec une victoire 6-1, 6-4 contre la redoutable paire britannique Jo Silisbury/Neal Skupski.

Il faudra attendre dimanche et la fin de la phase de poules pour savoir si les Bleus décrochent une place en quarts.