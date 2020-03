Malgré la défaite, une nouvelle confirmation est ressortie de l’affrontement entre la Hongrie et la Belgique. Notre équipe nationale peut s’appuyer avec Sander Gillé et Joran Vliegen sur une très bonne paire de double capable de faire la différence en Coupe Davis. Annoncé favori du match de double face aux joueurs de simple Marton Fucsovics-Attila Balazs, qui restaient quand même sur quatre succès en Coupe Davis, le duo belge a fait parler son expérience du jeu à deux pour s’imposer (6-3, 1-6, 4-6) et offrir le deuxième point à la Belgique.

