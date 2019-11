Dix-huit nations sont donc réparties en six poules de trois. Les six vainqueurs de poule se qualifient pour les quarts ainsi que les deux formations classées "meilleures deuxièmes" au nombre de sets remportés, puis des jeux et des points.

Chaque rencontre se décline en trois matchs, deux simples et un double, disputés au meilleur des trois sets. Le vainqueur du Groupe A jouera le meilleur deuxième de poule, le vainqueur du Groupe D (de la Belgique, donc) affrontera le vainqueur du Groupe F, le vainqueur du Groupe E retrouvera le vainqueur du Groupe C et le vainqueur du Groupe B fera face à l’autre meilleur deuxième pays de cette phase de groupe. Les quatre demi-finalistes seront qualifiés d’office pour la phase finale de l’an prochain, à Madrid toujours.

La composition des groupes

• Groupe A : France, Serbie, Japon.

• Groupe B : Croatie, Espagne, Russie.

• Groupe C : Argentine, Allemagne, Chili.

• Groupe D : Belgique, Australie, Colombie.

• Groupe E : Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas.

• Groupe F : États-Unis, Italie, Canada.









Deux millions d’euros pour les vainqueurs

À l’instar de la météo glaciale qui règne sur Madrid, à l’aube des premiers matchs de cette compétition inédite, l’atmosphère au sein de l’énorme complexe de la Caja Magica ne se montre pas particulièrement. Et pourtant, Gérard Piqué a voulu soigner ses hôtes, n’hésitant pas à affubler les stades de systèmes de chauffage dernier cri. La passion ne rime pas toujours avec les millions, voire plus même : rappelons que sa société Kosmos doit injecter trois milliards de dollars sur 25 ans.affirmait la star du Barça à quelques jours du lancement du tournoi, où sa chère et tendre Shakira sera aussi mise à contribution pour chauffer la foule pour la cérémonie de clôture…

Tous ces efforts ne semblent pourtant pas convaincre les fans de tennis, au vu du nombre de places qui restent vacantes pour la phase de poules. Si les deux matchs de l’Espagne affichent sold-out (contre la Russie et la Croatie), pour le reste, le booking est plutôt timide. À peine la moitié du Stadium 3 où se disputeront les deux rencontres de poule des Belges est pour l’instant garnie.

Dans le même temps, les sommes promises par le prize-money sont colossales : deux millions d’euros pour l’équipe qui lèvera le Saladier d’argent et près d’un million à la fédération des vainqueurs et aux fédérations. Rien qu’en jouant les poules, Goffin, Darcis, Coppejans, Vliegen et Gille sont assurés de toucher au moins 100 000€ chacun. La Fédération belge se mettrait, elle, quasiment 300 000€ dans la poche.

Si le team de Van Herck va en quarts, il faudra multiplier ces sommes par deux. Mais pour Sacha Zverev, qui a fait l’impasse sur l’évènement, "la Coupe Davis ce n’est pas seulement l’argent. Elle fait partie de l’histoire du tennis".

On doute que Gérard aura apprécié cette pique…