La Belgique a conquis son billet en allant gagner en Finlande (2-3) à Espoo vendredi et samedi. Les hommes de Johan Van Herck rejoignent ainsi la Croatie, finaliste l'an dernier et automatiquement qualifiée, ainsi que la Serbie et la Grande-Bretagne invitées pour la phase de groupes du 14 au 18 septembre dans quatre villes. Tenante du titre, la Russie a été suspendue "jusqu'à nouvel ordre" mardi par la fédération internationale de tennis (ITF) en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Les douze pays qui se sont qualifiés ce week-end sont outre la Belgique, l'Australie, la Corée du Sud, la France, l'Espagne, les Etats-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, le Kazakhstan, la Suède et l'Argentine.

La phase finale aura lieu du 23 au 27 novembre, avec huit équipes.