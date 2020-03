Drôle d'ambiance à Cagliari...

Vingt-quatre nations se disputent vendredi et samedi, malgré la menace du coronavirus, 12 places pour la phase finale de la Coupe Davis en novembre à Madrid où les attendent déjà l'Espagne tenante du titre, les trois autres demi-finalistes 2019 (Canada, Russie et Grande-Bretagne) ainsi que la France et la Serbie invitées.

Les rencontres de ses qualifications se déroulent quasiment selon l'ancien format de la Coupe Davis: deux pays s'affrontent en élimination directe chez l'un des deux en 5 matchs: deux simples vendredi, puis un double et deux simples samedi. Chaque match se joue en 2 sets gagnants et les rencontres sont regroupées en deux jours.

Les principales puissances mondiales du tennis sont exemptes de ces qualifications. Mais l'Italie, notamment, sans Matteo Berrettini mais avec le fantasque Fabio Fognini, devra décrocher son billet.

Face au Covid-19, les responsables nationaux ont pris des mesures radicales. Pour preuve, cette rencontre de barrage entre l'Italie et la Corée du sud, deux des trois pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, se jouera sans spectateurs à Cagliari en Sardaigne, une zone relativement éloignée du foyer d'infection italien situé dans le nord du pays.

Et coronavirus oblige donc, avant même le premier match, une distance de sécurité a été imposée entre les officiels, médias, capitaines et joueurs lors du tirage au sort en amont de ce duel. Avec comme conséquence, cette image qui se révèle totalement insolite...

De son côté, le gouvernement nippon a également décidé de faire jouer à huis clos la rencontre Japon-Equateur. Pour rappel, la Coupe Davis se joue pour la deuxième année dans un format rénové voulu par la Fédération internationale (ITF), sous forme de Coupe du monde, pour redynamiser une compétition qui attirait de moins en moins les plus grands joueurs. Les 18 nations qualifiées pour la phase finale se retrouveront sur une semaine à Madrid (23-29 novembre): elles seront réparties en six groupes de trois dont les premières et les deux meilleures deuxièmes passeront en quarts dans un tableau à élimination directe.

Le programme des qualifications:

Hongrie - BELGIQUE à Debrecen

Colombie - Argentine à Bogota

Etats-Unis - Ouzbékistan à Honolulu

Australie - Brésil à Adelaide

Italie - Corée du sud à Cagliari

Allemagne - Bélarus à Düsseldorf

Kazakhstan - Pays-Bas à Nour Soultan

Slovaquie - République tchèque à Bratislava

Autriche - Uruguay à Graz

Japon - Equateur à Miki

Suède - Chili à Stockholm

Croatie-Inde à Zagreb