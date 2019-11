Fameuse déception pour la bande à Van Herck: ils ne verront pas les quarts de cette Coupe Davis new look à Madrid.

Voilà, c'est hélas déjà fini pour notre équipe de Coupe Davis. Suite aux défaites de David Goffin (6-0, 7-6(4)) par Alex de Minaur (ATP 18) et de Steve Darcis contre Nick Kyrgios (ATP 30) (6-2, 7-6 (11/9)), les Belges ont été éliminés de cette phase finale de Coupe Davis, mercredi soir, à la Caja Magica de Madrid. Les Australiens John Peers et Jordan Thompson ont, eux, abandonné après un jeu contre Joran Vliegen et Sander Gillé dans le troisième duel, pour éviter d'éventuelles sanctions en déclarant forfait avant le match, et surtout se préserver pour leur quart de finale contre le Canada prévu ce jeudi à 18h (ce troisième match a débuté alors qu'il était passé minuit).



La Belgique et l'Australie se disputaient la tête du groupe D, après avoir toutes deux battu la Colombie lors de leur premier match.



Après la défaite de Darcis contre le phénomène Kyrgios, Goffin devait absolument l'emporter pour préserver les chances belges de terminer en tête du groupe. Mais il a du céder contre un de Minaur qui offrait ainsi la victoire et la qualification à l'Australie.

Il restait alors aux Belges la possibilité de faire partie des deux meilleurs deuxièmes des six groupes pour accéder aux quarts de finale de cette World Cup of Tennis. Mais la Russie et l'Argentine présentent déjà à l'heure actuelle (avant les derniers matches de poule ce jeudi : France-Serbie, Allemagne-Chili et Grande-Bretagne-Kazakhstan) un meilleur ratio de sets remportés que nos représentants, ce qui les élimine d'office.

L'Espagne de Nadal, le Canada de Shapovalov et l'Australie de Kyrgios sont les trois équipes déjà assurées de figurer en quarts de finale.