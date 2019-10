Johan Van Herck, le coach de l’équipe belge de Coupe Davis, dévoilera sa sélection de cinq joueurs ce lundi.

"En 9 ans à la tête de l’équipe, c’est sans doute la sélection la plus dure que je dois annoncer", confiait-il. Il apparaît déjà certain que David Goffin, Kimmer Coppejans et notre paire Gille-Vliegen seront du voyage. S’il semble peu probable de voir le futur retraité Steve Darcis (à l’issue de l’Open d’Australie) être aligné, ce sera Ruben Bemelmans qui devrait être le cinquième élément du Team Belgium qui s’envolera pour Madrid et cette Coupe Davis new look le 13 novembre prochain.

Premier match de poule contre la Colombie (le 18/11 à 16 h) suivi d’un duel contre l’Australie (le 20/11 à 18 h). Les quarts se joueront les 21 et 22/11, les demies le 23 et la finale le 24.