Les spectateurs présents ce lundi dans les tribunes aztèques ont eu de la chance.

D'abord, les fans ont pu profiter d'un véritable thriller entre les vétérans Fernando Verdasco et John Isner avec une victoire de l'Américain après 3h17 de combat. S'ils ont terminé la soirée (ou plutôt la nuit) en beauté avec la victoire de Zverev sur Brooksby à 4h55 du matin, les supporters ont d'abord pu savourer un match surréaliste quelques heures plus tôt.

Opposé à Grigor Dimitrov (ATP 33), Stefan Kozlov ne partait pas vraiment favori face au Bulgare. Après avoir remporté le premier set au tie-break, le 130e joueur mondial pensait se diriger vers une victoire retentissante en breakant à 4-3 dans le deuxième set. Pas de chance, le joueur de 24 ans est alors rattrapé par d'atroces crampes. D'un geste fair-play, Dimitrov traverse alors le terrain pour aider son rival, écroulé au sol.

Le natif de Skopje tente alors de terminer le set tant bien que mal et offre même des points spectaculaires comme un double plongeon à 5-5. Sans surprise, Dimitrov remporte la deuxième manche sept jeux à cinq.

Loin d'abandonner à cause de ses douleurs, Kozlov se ressaisit et retrouve son meilleur tennis pour dominer le Bulgare dans la dernière manche.

Après la rencontre, l'Américain a adressé un petit message à... Rafael Nadal. Dans le traditionnel message gravé sur la caméra après la rencontre, Kozlov écrivait. "Désolé Rafa d'avoir interrompu notre entraînement". Lucky loser, le vainqueur du jour avait été repêché en dernière minute suite au forfait de Maxime Cressy et a dû stopper son entraînement avec l'homme aux 21 Grands Chelems. "Je jouais un set d'entraînement avec Nadal. . Alors que c'était 3-3, 0-15, il casse son cordage. Je suis allé prendre mon sac, j'ai vérifié mon téléphone et j'avais 20 messages d'Ali Nili (superviseur du tournoi, NDLR) me disant que j'étais entré dans le tableau".

Au prochain tour, l'Américain défiera le vainqueur du duel opposant Denis Kudla à ... Nadal.