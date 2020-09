Il faudra s’y habituer. Lors des tournois, on ne parlera plus seulement de pourcentage de premières balles, d’amorties, de lobs et de revers mais aussi de tests Covid-19, d’exclusion et de sentiment d’injustice. Ce que doit actuellement ressentir le joueur bosnien Damir Dzumhur (ATP 114), évincé du tableau des qualifications de Roland-Garros après le test positif mais annoncé "à la limite" de son coach, Petar Popovic, persuadé d’être négatif car il a déjà fait, en juillet, la maladie.

(...)