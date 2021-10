Son statut a changé. Vainqueur du dernier US Open, son premier Grand Chelem, et tête de série numéro un du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev sera l’homme à abattre dans le désert californien. Cette cible sur sa tête ne le dérange pas. Tout en gardant un côté très naturel et même moqueur, le joueur de Gilles Cervara est ambitieux.