On peut être numéro deux mondial, avoir déjà remporté un Grand Chelem et se comporter comme un vieux monsieur C30.4 lors d’un interclubs AFT en parlant pendant une partie de la rencontre pour déstabiliser son adversaire. Si le tennis est un jeu qui demande du physique, de la technique et de la tactique, il se joue aussi mentalement. Face à l’Américain Maxime Cressy, au jeu basé sur le service-volée, Daniil Medvedev a souffert pour s’imposer (6-2, 7-6, 6-7, 7-5). Et le Russe s’est mis à crier, à râler tout haut, à s’énerver ou à faire semblant de s’énerver pour perturber son adversaire.

“C’est le jour le plus malchanceux de ma vie, c’est juste incroyable à quel point il est chanceux, je n’ai jamais vu ça, comment il met 10 balles de suite, c’est impossible, c’est tellement ennuyant.” Un véritable festival du Russe, qui a également eu des mots avec l’arbitre concernant une pause pipi et qui ne comprenait pas pourquoi il avait été programmé sur la Magaret Court Arena et non pas la Rod Laver Arena : “Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire de plus pour jouer sur le court principal. Je suis la plus haute tête de série, j’ai gagné le dernier titre en Grand Chelem. Et jouer contre Maxime aurait été plus simple pour moi sur la Rod Laver, avec plus d’espace…”





Après sa qualification pour les quarts de finale, Daniil Medvedev est resté lui-même en avouant que son comportement était volontaire pour déstabiliser Maxime Cressy. Une attitude dont il n’était pas vraiment fier : “Je suis devenu un peu fou. J’ai parlé fort pour essayer de rentrer un peu dans sa tête. Peut-être qu’il va se demander ‘Putain, qu’est-ce que Medvedev raconte ?’ et peut-être qu’il va rater quelques coups. Je ne suis pas heureux de ce que j’ai dit aujourd’hui mais j’ai réussi à continuer à me battre et c’est le plus important.”