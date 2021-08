Avec le forfait de Roger Federer, les soucis de santé de Rafael Nadal et la fatigue qui sera peut-être présente chez Novak Djokovic, Daniil Medvedev sera l’un des hommes à suivre à la fin du mois du côté de l’US Open. Le Russe a prouvé au Masters 1000 de Toronto qu’en l’absence du Big 3 il pouvait répondre présent et assumer son statut de numéro 2 mondial. Au Canada, le Moscovite a décroché son douzième titre en carrière, le quatrième en Masters 1000, en domptant en finale Reilly Opelka et ses services de plomb.

"Quand j’ai commencé le tennis, je pouvais à peine rêver d’une finale en Masters", a expliqué Daniil Medvedev. "Avec la présence de joueurs comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic, c’était un exploit quasiment inimaginable. Maintenant, je totalise quatre victoires en Masters 1000 en cinq finales, ce qui représente un bon score."

Lors de la finale à Toronto, en plus de ses qualités tennistiques, le Russe a montré qu’il possédait plus d’expérience que son adversaire à ce niveau, Reilly Opelka disputant sa première finale en Masters 1000. "Quand j’ai joué ma première finale de Masters au Canada, j’étais content d’être là pour jouer contre Rafa , se souvenait le Russe. J’avais perdu très rapidement (6-3, 6-0). Je pense que l’expérience est la clé… Cette semaine, Reilly a battu des gars forts pour arriver en finale. La prochaine fois, nous pourrons attendre un Reilly Opelka plus dangereux qu’aujourd’hui."