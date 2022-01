Vainqueur de Felix Auger-Aliassime en cinq sets après avoir perdu les deux premiers, Daniil Medvedev, qualifié pour les demi-finales, a encore fait le show après la rencontre. Le Russe s’est présenté au milieu du court pour répondre aux questions de Jim Courier et s’est livré sans filtre : “Je ne jouais pas mon meilleur tennis et Felix jouait incroyablement bien. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je ne sais pas si les gens vont aimer cela, mais je me suis demandé : que ferait Novak (NdlR : Djokovic) ? Et j’ai décidé de le faire travailler. S’il voulait gagner ce match, il faudrait qu’il aille le chercher, point après point. Cela a marché cette fois mais ça ne marchera pas à tous les coups.” Après quelques coups de sifflet, Medvedev a rajouté : “Ou Rafa (NdlR : Nadal) ou Roger (NdlR : Federer)”. Après un match de 4h42 d’une grande intensité, le numéro deux mondial était rincé : “Je viens toujours avec plein d’affaires de rechange au cas où le match dure 6 heures. Mon sac en était rempli en arrivant sur le court. Là, il est vide. Cela prouve à quel point ce match a été long.”

Le Russe, même mené deux sets à zéro, semblait serein mais ce n’était pas vraiment le cas : "Dans des matchs comme celui-ci, vous êtes tendu et plein de pensées vous traversent la tête. Sur la balle de match contre moi, je me suis dit : ‘Je sers sur le T ou je sers extérieur ?’ J’ai choisi la deuxième option et cela a bien marché. En fait, c’est plus compliqué sur un deuxième service, où on se demande toujours si on prend un risque ou si on assure. Et votre main tremble plus que sur un premier service. Mais il n’y a pas eu que la balle de match. On a joué beaucoup de points où il y avait énormément de pression. À 2-0, J’avais zéro confiance et Felix jouait de manière insensée. Mieux que je l’avais jamais vu jouer, en match ou à l’entraînement. Moi, je faisais trop de fautes. Alors, je me suis dit qu’il fallait que je me batte.”

Et Daniil Medvedev compte bien profiter de son jour de congé ce jeudi pour récupérer et penser à sa demi-finale de vendredi contre Stefanos Tsitsipas : “Évidemment, je ne sais pas comment réagira mon corps demain, au réveil. J’espère bien récupérer et être prêt pour ma demi-finale. Stefanos est un grand joueur et il faudra que je sois à mon meilleur pour le battre.”