Un nouveau chapitre dans le grand livre de l’histoire du tennis s’est ouvert ce jeudi 24 février en début de soirée. Après la défaite (6-4, 7-6) de Novak Djokovic en quart de finale du tournoi de Dubaï contre le Tchèque Jiri Vesely, 123e mondial, le Serbe cédera lundi prochain sa place de numéro un mondial à Daniil Medvedev qui sera le 27e joueur à prendre place sur le trône de l’ATP. Une consécration qui a été facilitée par l’absence de Novak Djokovic au dernier Australian Open. Mais une consécration pleinement méritée pour le joueur de 26 ans qui est depuis plusieurs mois l’un des éléments les plus réguliers sur le circuit avec un titre au Masters en 2020, une finale à l’Australian Open en 2021, une victoire à l’US Open la même année et une nouvelle finale à Melbourne cette année avec un match d’anthologie face à Rafael Nadal. Sans oublier des sacres en Coupe Davis et à l’ATP Cup avec la Russie la saison dernière.

Cette semaine, avant que sa place de numéro un mondial soit officialisée, le joueur de Gilles Cervara avait déjà été adoubé par les membres du Big 4.

(...)