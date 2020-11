Medvedev, 5e mondial et 3e tête de série, a battu en finale l'Allemand Alexander Zverev, 7e mondial et 4e tête de série, en trois sets 5-7, 6-4, 6-1, au bout de 2 heures et 7 minutes de jeu.

Zverev, 23 ans, et Medvedev, 24 ans, disputaient tous deux leur première finale à Paris-Bercy, où Novak Djokovic s'était imposé l'année dernière. Medvedev a décroché sa première victoire de la saison tout en faisant le plein de confiance avant le Masters de Londres (15-22 novembre). Il va monter à la 4e place mondiale lundi et ainsi dépasser Roger Federer. Le Russe, présent pour la 14e fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP, a enlevé son 8e titre, le 3e en Masters 1000 après ses succès à Cincinnati et à Shanghai en 2019. Zverev compte pour sa part 13 titres à son palmarès. Cette année, il avait signé le doublé à Cologne le mois dernier.