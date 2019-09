Les Belges et l’US Open, c’est une histoire d’amour qui a été aussi intense que furtive. De 2001 à 2010, Justine Henin et Kim Clijsters ont multiplié les titres et les présences en finale alors qu’en 2009 Yanina Wickmayer avait participé à la fête en se hissant en demi-finale. Au total, Kim Clijsters a soulevé le trophée en 2005, 2009 et 2010 alors qu’Henin avait ouvert la voie en 2003 et remis le couvert en 2007. Personne n’a oublié la photo de Jade qui rejoint sur le court central sa maman.

En dehors de ces années folles, l’US a boudé la Belgique. Patrick Hombergen a été le premier à le jouer en 1971. Il fallut attendre 1981 pour voir un Belge (Boileau) remporter une balle de match. Ce n’est qu’en 1987 qu’Ann Devries amenait le drapeau belge au 3e tour. Wasserman a franchi un tour de plus en 1988.

C’est Sabine Appelmans et Dominique Monami qui vont importer Flushing Meadows dans le cœur des Belges avec des qualifications pour les quarts de finale. Dans les années 90, elles ont ouvert la voie à Kim et Justine. Le contingent belge s’étoffait aussi. De un, deux ou trois représentants, il culminait à 8 en l’an 2000. Ce record n’a jamais été battu, mais il a été égalé en 2012. Depuis la dernière victoire de Clijsters en 2010, la Belgique a découvert le nouveau duo de choc : Goffin et Mertens. Le Liégeois n’a jamais franchi le stade des huitièmes. Quant à la Limbourgeoise, elle n’en est qu’à sa 4e participation. En battant Ahn, elle a réalisé son meilleur résultat. Elle ambitionne tout simplement d’être la 4e Belge à jouer une demi-finale à l’US.