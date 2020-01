Le futur retraité inaugure la nuit prochaine la saison 2020. À Sydney, sous surveillance…

Pour sa première édition, l’ATP Cup (3-12 janvier en Australie) sera le théâtre des premières balles de la saison tennistique ce vendredi. Face à Alexander Cozbinov, Steve Darcis aura l’honneur d’ouvrir 2020, la nuit prochaine, pour l’un des derniers matchs de sa carrière. Outre le futur retraité, la Belgique sera représentée par David Goffin, Kimmer Coppejans, Sander Gille et Joran Vliegen.

L’ATP Cup 2020 débute par le premier duel entre la Belgique et la Moldavie, à la Ken Rosewall Arena de Sydney dans un groupe C comprenant aussi la Grande-Bretagne et la Bulgarie.

Avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, cette ATP Cup, dernière née des compétitions par équipes, qui succède à la World Team Cup organisée par l’ATP de 1978 à 2012 et rassemble 24 équipes nationales réparties en six groupes, sera sous la menace des incendies et leur impact sur la qualité de l’air. Sydney qui accueille des matchs de groupe (du vendredi 3 au mercredi 8 janvier) comme Brisbane et Perth, puis toutes les phases finales jusqu’au 12 janvier, vit depuis des semaines dans une atmosphère polluée par un nuage de fumée toxique lié à des incendies dévastateurs qui font rage autour de la plus grande ville du pays.

L’équipe belge et les autres formations de son groupe mais aussi celles de la poule E (Autriche, Croatie, Argentine et Pologne), seront donc sous surveillance. Des médecins vérifieront la qualité de l’air durant la durée du tournoi…