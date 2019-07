Malade, le Belge n’a pas pu finir son deuxième tour et il continue à se poser des questions sur la suite de sa carrière.

Alors que le coude droit tenait bon, c’est cette inflammation aux poumons qui a eu raison de Steve Darcis. Contraint à l’abandon face à Roberto Bautista Agut à 6-3, 6-2, 4-2 pour l’Espagnol, le Belge était déçu de cette fin et épuisé à force de tousser. "Je fais un point et je ne sais pas respirer, je ne peux pas récupérer, j’ai la tête qui tourne. Contre un joueur comme ça, c’est impossible. Je tousse, je ne me sens pas bien, je ne m’amuse pas. J’ai vu le médecin tous les jours, mais je serai mieux soigné en Belgique. Quand l’arbitre me dit que je vais prendre une amende parce que je crache sur le terrain, je lui dis que je vais la mettre au médecin aussi…" À force, c’est son envie de continuer à jouer qui en prend un coup : "Je vais essayer encore quelques mois. Mais si mon corps a vraiment envie d’arrêter, si ma tête n’en peut plus comme ça commence à être le cas je verrais bien. Si je suis encore dans les qualifs de Grand Chelem, j’aurais du mal à arrêter car je suis encore capable de belles choses."