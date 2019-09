Steve Darcis a quitté la scène la tête haute au challenger d'Orléans.

Après sa victoire au premier tour contre Lukas Rosol, il a dû se farcir un Jo-Wilfried Tsonga qui retrouve un bon rythme depuis quelques semaines. Trois jours après avoir remporté son 18e titre ATP à Metz, Jo-Wilfried Tsonga a réussi son entrée en lice à Orléans dans un tournoi moins huppé. Pour le Manceau, la roue tourne à nouveau dans le bon sens. Depuis quelques années, il doit composer avec la fragilité d'un corps meutri, mais son envie est toujours là. Depuis l'US Open, il tourne à plein régime. Il reste sur 11 victoires de rang: 5 au challenger de Cassis, 5 à l'ATP 250 de Metz et une contre Steve Darcis. Le LIégeois confiait d'ailleurs qu'il n'y avait pas grand-chose à faire face à Tsonga quand il est dans un tel état de forme.

De fait, la rencontre s'est soldée sur un 6-3, 6-4 sans que Darcis ne puisse croire en une issue positive. Il n'a eu aucun balle de break. Dans l'état actuel, mister Coupe Davis est déjà content de pouvoir prolonger sa carrière de joueur de tennis. Gêné par le coude, il confiait il y a 3 semaines qu'il ne pouvait effectuer un revers sans ressentir une douleur. On craint qu'il n'annonce prochainement la fin de sa carrière. A Orléans, Darcis est revenu avec plus de certitude que de doute. S'il n'a pas vu les huitièmes de finale, c'est uniquement à cause de la poisse de jouer un Top 40 mondial dès le deuxième tour qui plus est à un niveau de Top 20 et le soutien de son public.