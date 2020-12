Vu les restrictions sanitaires, on se dirige soit vers un report de trois semaines soit vers une annulation pure et simple. Le premier scénario chamboulera tout le calendrier. Le cirque de l’ATP et de la WTA a l’habitude de mener tout le monde en février vers l’Europe, l’Amérique du Sud et les États-Unis. On imagine le casse-tête de la reprogrammation.

La fédération australienne tente par tous les moyens de définir le cadre pour maintenir une édition la plus “safe” possible. Elle a sondé les joueurs en leur demandant leur avis.

Le quotidien français L’Équipe s’est procuré une copie de ce courrier. Il est demandé aux joueurs d’arriver en Australie entre le 15 et le 17 janvier. Tous seront contraints de rester dans leur bulle jusqu’au 31 janvier. Des tests auront lieu pour tous les 1er, 3e, 7e, 10e et 14e jours de leurs séjours.

Durant cette mise sous bulle, les conditions de déplacement sont plus que strictes. Ainsi, personne n’est autorisé à passer plus de cinq heures par jour en dehors de sa chambre d’hôtel. Les visites en ville et autres sont formellement interdites. Ces cinq heures sont consacrées à la pratique du tennis et du fitness sans omettre les soins. Il va sans dire que le tennis ne se pratique que dans l’enceinte de Melbourne Park. Le staff des joueurs et des joueuses se limite à un accompagnant par jour. Il peut varier d’un jour à l’autre. Les joueurs peuvent s’entraîner avec un seul et même joueur durant toute la quarantaine. Si l’un des deux est contrôlé positif, les deux sont obligés de rester à l’hôtel durant 14 jours.

Après avoir traversé cette période qui semblera très longue, les joueurs et joueuses pourront circuler librement dans Melbourne. Une communication officielle de Tennis Australia est imminente.