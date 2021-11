L'Américain de 24 ans a remporté son premier titre ATP le week-end dernier à Stockholm. Désormais 43e, il a enregistré une progression de neuf places le plus importante dans le top 100, et atteint son meilleur classement à ce jour. Aucun changement n'est intervenu au sommet du classement. La plupart d'entre eux se sont préparés pour le Masters (ATP Finals) de Turin qui a débuté dimanche. Le Serbe Novak Djokovic conserve la première place devant le Russe Daniil Medvedev et l'Allemand Alexander Zverev.

Le Canadien Felix Auger-Aliassime (10e), demi-finaliste de l'ATP 250 de Stockholm, intègre le top 10, une première à 21 ans. Il a gagné une place aux dépens de l'Italien Jannik Sinner (ATP 11) éliminé dès le 2e tour dans la capitale suédoise.

L'Espagnol Carlos Alcaraz, lauréat de la Next Gen ATP Finals (le Masters de meilelurs joueurs de moins de 21 ans) cette semaine à Milan, n'a pu en tirer bénéfice. Cette épreuve ne rapportait aucun point ATP. Il conserve à 18 ans sa 32e place.

Les autres Belges ont enregistré une légère progression : Zizou Bergs (185e, +4), Kimmer Coppejans (211e, +3) et Ruben Bemelmans (215e, +3).