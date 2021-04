David Goffin a passé son premier obstacle mais ne veut pas s’emballer: "J’essaie de ne pas me projeter" Tennis Carole Bouchard © D.R.

David Goffin n’a pas pu tester son jeu de terrien face à Marin Cilic mais après des défaites d’entrée à Dubaï et Miami, le succès face au Croate (6-4, 3-6, 6-0) va faire du bien.



Le Liégeois est ainsi assuré d’avoir une deuxième occasion de prendre des repères. "Ce n’était pas vraiment un match de terrien, car Marin jouait de manière très agressive", confiait-il. "Tout le match, je me suis battu contre lui à essayer de le faire rater. Il fallait être solide sur les jambes et servir intelligemment. Ce n’était pas un de ces gros combats avec du lift, des prises de balle tôt, des gros échanges."



