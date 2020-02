Comme tous les amateurs de tennis de la planète entière, David Goffin suivra avec un œil attentif, la semaine prochaine, le retour à la compétition de Kim Clijsters dans le cadre du tournoi WTA de Dubaï. Et comme Monsieur ou Madame tout le monde, le Liégeois ne sait pas très bien à quoi s’attendre de la part de la Limbourgeoise dans sa folle entreprise.

“C’est vrai, je ne sais pas du tout ce que cela va donner, on me l’a déjà demandé à de nombreuses reprises”, expliquait le numéro 10 à l’ATP dans les catacombes de l’Ahoy Arena de Rotterdam. “Je n’ai pas encore eu l’occasion de la voir jouer. On verra bien ce que cela va donner. C’est un sacré défi qu’elle vient de se lancer. Je pense qu’elle a décidé de tenter ce come-back car elle a tout simplement envie de le faire, envie de retrouver le plaisir de revenir à la compétition.”