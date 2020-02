David Goffin ne va pas avoir le temps de se morfondre sur l’occasion manquée de Montpellier, puisque le tournoi de Rotterdam l’appelle déjà. Samedi soir, il en était d’ailleurs assez ravi. "Ce seront vraiment des conditions que j’aime bien et là, j’ai eu des matchs. J’ai déjà bien joué à Rotterdam. Pouvoir tout de suite enchaîner et passer à un autre tournoi va me faire du bien."

Finaliste en 2017 et demi-finaliste en 2018, Goffin y a effectivement de beaux repères.

(...)