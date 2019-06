David Goffin (ATP 33) avait le sourire aux lèvres vendredi à Halle, après sa qualification pour les demi-finales du Noventi Open, tournoi ATP 500 sur gazon doté de 2.081.830 euros.

Et pour cause. Le Liégeois, 28 ans, a réussi l'exploit d'éliminer Alexander Zverev (ATP 5), Sascha pour les intimes, tête de série N.2 du tableau et finaliste en 2016 et 2017. "Je suis super content. Ce fut un super match !", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Cela a démarré difficilement, car il servait très très fort. Je regardais le radar et il affichait 220, 225 km/h. C'était compliqué de retourner. Il était solide, j'étais sous pression et pas bien dans le rythme. Ensuite, je suis parvenu à mieux me mettre dans l'échange et à ramener de plus en plus de balles. C'est ce qui a fait la différence. Et après le gain du deuxième set, j'ai vraiment commencé à y croire. J'ai pris confiance dans l'échange, je suis devenu plus agressif, ce qui m'a permis de revenir dans ce troisième set (NdlR : il a été mené 4-2) et de disputer un très bon tie-break."

Il s'agit de la première fois de l'année que David Goffin réussit à battre un joueur du Top 5 à l'ATP, et carrément du Top 15. Le N.1 belge affrontera désormais pour une place en finale l'Italien Matteo Berrettini (ATP 22), 23 ans, vainqueur le week-end dernier du tournoi ATP 250 de Stuttgart.

"C'est clairement mon meilleur match de la semaine. J'ai continué à me battre, même avec un break de retard et je pense qu'à la fin du match, j'étais un peu meilleur que lui", a-t-il poursuivi. " Il avait toujours son service, ce qui peut parfois suffire sur gazon, mais je me sentais de mieux en mieux dans l'échange, j'étais très précis dans mes frappes. Le public n'était pas vraiment de mon côté, mais c'était une belle ambiance. Et j'espère que demain, j'aurais plus de soutien", a-t-il conclut avec le sourire.