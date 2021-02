Au lendemain de sa défaite 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6) et 6-3 contre l'Australien Alexei Popyrin (ATP 114), bénéficiaire d'une wild card, le Liégeois, 30 ans, a ainsi posté un message sur les réseaux sociaux qui en dit long sur son état d'esprit.

"Le tennis n'est pas une chose facile tous les jours. Vous travaillez dur, vous vous fixez constamment de nouveaux objectifs et vous essayez de les atteindre", a-t-il écrit. "Mais parfois, la pression, les émotions et la confiance sont difficiles à contrôler. Je quitte Melbourne avec une grosse déception, mais je vais me remettre au travail avec mon équipe et revenir plus fort. J'aimerais remercier Tennis Australia de nous avoir permis de nous entraîner à Melbourne et de nous avoir donné l'opportunité de jouer devant du public. À l'année prochaine Open d'Australie", a conclu le N.1 belge.

Éliminé au premier tour de l'Open d'Australie pour la première fois depuis 2013, David Goffin devrait faire son retour sur les courts soit au tournoi ATP 250 de Montpellier, le 22 février, soit au tournoi ATP 500 de Rotterdam, le 1er mars.